Arca Çorum FK, Adana Demirspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 2.hafta maçının hazırlıklarını teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Tesislerde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından dar alan oyunları ile devam etti. Teknik direktör Tahsin Tam, dar alan oyunlarının ardından hücum ve savunma içerikli taktik çalışmalar yaptırırken, yaklaşık 1,5 saat süren idman kaleli oyunla sona erdi.

Arca Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak.