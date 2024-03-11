Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl İdare Şube Başkanları ile biraraya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda yaklaşan Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili alınacak tedbirler başta olmak üzere, Ramazan ayı boyunca yapılacak faaliyetler, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, vatandaş odaklı, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesi, KADES ve UYUMA uygulamaları ile ilgili farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi gibi konular ele alındı.

Öte yandan Vali Dağlı yönetiminde ayrıca Kaymakamlar Toplantısı yapıldı. Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerimizde yürütülen çalışmaların son durumları ile genel asayiş, sağlık, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alandaki hizmetler değerlendirildi.

Editör: HABER MERKEZİ