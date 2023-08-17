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Serfinaz-Fazlı Tınık çiftinin kızları Diyetisyen Seçil Tınık ile Bedriye-Seyit Akça çiftinin oğulları Çorum YEDAŞ personeli Eren Akça, görkemli ve coşkulu bir düğünle ömür boyu bir mutluluk için “evet” dedi.

Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, Seçil ve Eren çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Yerel sanatçı Tuğçe Kılıç ve Güleryüz Düğün Salonu’nun saz ekibi de canlı müzikleriyle geceye renk kattı.

ÇORUM HABER, Tınık ve Akça ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.