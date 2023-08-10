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Olay, sabah saatlerinde, ilçede kurulan 'perşembe pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar arasında tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Erkeklerin de dahil olduğu kavgada Züleyha T. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Züleyha T. burada yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili S.C. polis tarafından gözaltına alındı.