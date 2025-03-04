Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilecek. Aile hukukundaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla oluşturulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu" uluslararası örnekleri de inceleyerek yeni bir sistem oluşturuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre çalışmanın ana gündem maddeleri arasında boşanma sürecinin hızlandırılması ve süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

BOŞANMA DAVA SÜRECİ KISALACAK

Mevcut sistemde boşanma davası ile nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular tek dosya üzerinden yürütüldüğü için süreç yıllarca sürebiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davası hızlıca sonuçlandırılacak, diğer konular ise ayrı davalar olarak ele alınacak. Böylece çekişmeli boşanmalarda yıllar süren yargı süreci nedeniyle oluşan psikolojik ve ekonomik mağduriyetler önlenecek.

SÜRESİZ NAFAKA TARİH OLUYOR

Süresiz nafaka uygulaması büyük ölçüde sona eriyor. Nafaka süresi belirlenirken evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak.

İŞTE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

Çalışamayacak durumda olan veya belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar için nafaka süresiz olabilecek. Ancak kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek.