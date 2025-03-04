Ev sahipleri ve kiracılar için büyük önem taşıyan kira zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplandı.

Türkiye’de konut ve işyeri kira artış oranları, her ay TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belirleniyor.

Özellikle kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, kira zam oranı hakkında doğru bilgiye ulaşmak ve bütçelerini planlamak için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Mart 2025'te uygulanacak kira zam oranı belli oldu.

Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53.83 olarak gerçekleşti.

12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanan oran, ev ve işyeri sahipleri için yasal kira artış sınırını belirliyor. Bu kapsamda, konut ve işyerleri için uygulanacak yeni kira zam oranı kamuoyuyla paylaşıldı.

MART 2025 KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Zamsız kira bedeli 15:000 TL

Kira zam oranı: %53,83

Kira zam bedeli: 8.074,5

Zamlı yeni kira bedeli: 23.074,50 TL