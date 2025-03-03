KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ve ocak aylarındaki faiz indirimlerinin yanı sıra, Emlak Konut'un başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen sosyal konut hamlesi, konut kredilerinde faizi 1.5 yıl aradan sonra yüzde 40'ın altına çekti.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre; Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde yıllık faiz 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yüzde 39.96'ya inerek 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Konut kredisinde faiz geçtiğimiz yılın nisan ayında yüzde 45.14 seviyesine yükselmişti.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI 2.74'E ÇEKİYOR

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için faiz oranlarının düşmesi, toplam maliyeti önemli miktarda aşağı çekiyor. Daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık diğer bankalar da faiz oranlarını yüzde 3.05'ten 2.74'e çekmeye başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte, 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödemelerinde önemli bir fark oluştu.

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN 340 BİN TL DAHA AZ ÖDEME

Faiz yüzde 3.05 olduğunda 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık 31 bin 352 TL, toplamda ise 3 milyon 762 bin 260 TL ödenirken, aynı vadede yüzde 2.74 faiz uygulandığında aylık ödeme 28 bin 512 TL'ye, toplam ödeme ise 3 milyon 421 bin 494 liraya iniyor. Buna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi her ay 2.840 TL daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DE DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında da faizi düşürmesi beklenirken, ihtiyaç kredisinde de faiz düşüşü hızlandı. Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz 21 Şubat'ta yüzde 63.11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 29 Mart 2024'te yüzde 86'yı geçen ihtiyaç kredisi faizi 2024 sonundan bu yana 7 puandan fazla düştü. Ticari kredi faizi de 2024 sonundan bu yana 4 puandan fazla düşerek yüzde 56.6'ya geriledi. 1-3 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 51.8 ile 1 yılın en düşük seviyesine indi.

KREDİ HACMİ 327 MİLYAR TL ARTTI

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 26 Aralık 2024'ten 21 Şubat 2025'e kadar olan dönemde Türk Lirası kredi hacmi 327 milyar TL artarak 10 trilyon 367 milyara çıktı.

