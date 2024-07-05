Hak Emek Der Genel Başkanı Remzi Karataş, “Açıklanan enflasyon oranında emeklilere yapılacak zammın üzerinde bir oranı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz” dedi.

Karataş açıklamasında şunları söyledi:

“Haziran ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte emeklilerimizin resmi olarak yüzde 24.73 oranında maaşlarına zam yapılması kesinleşti. Ancak; emeklilerimizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, geçim sıkıntıları, zaten büyük çoğunluğu çok düşük maaş alan emeklilerimize yüzde 24.73’lük oranın önemli bir rahatlama sağlamayacağı açıktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “2024 yılını emekliler yılı ilan etmesi” ne binaen, kendilerinden müjde bekliyoruz. Bu müjde, açıklanan oranın çok üzerinde, emeklilerimizi rahatlatacak bir müjde olmalıdır. Tüm emeklilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu duyarlılıkta olacağını düşünüyor.

Hayata tutunmak için ücretlerine hayat şartları dikkate alınarak yapılacak zammı bekleyen emeklilerimiz böyle bir müjdeyi hak etmektedir.

Emeklilerimize ‘Emekliler Yılı’na yakışır bir ücret artışı yapılması, emeklilerimizin üzüntülü yüzlerini bir nebze olsun güldürecektir.

Hak Emek Der olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızdan emeklilerimizi rahatlatacak ve sevindirecek cümleleri kısa zamanda duyacağımızı ümit

ediyoruz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ