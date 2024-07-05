Genel Başkan Özekinci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, haziran ayı için %1,64 arttığını açıkladı. Sonuç olarak TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşına Temmuz ayında %19.31 zam yapılacak. Yapılan bu artışa her ne kadar maaş zammı diye söylense de aslında bir maaş zammı değil hak kaybının gecikmiş olarak ödenmeye çalışılmasıdır. Memura verilecek olan enflasyon farkının 6 aylık değil aylık olarak verilmesi gerekir. Alım gücünün düştüğü, haziran ayında yapılan zamlarla birlikte maaşların eridiği bir dönemde memur maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği elzem olmuştur.

Yetkili sendika Memur Sen’in masaya oturduğu Toplu Sözleşme ile memurun hak kayıplarının sadece özlük haklarında kalmadığı aynı zamanda maddi olarak kayba uğradığı aşikardır.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ