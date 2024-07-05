AKP iktidarında uzun yıllar görev yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugünkü tablonun sorumlularından biri olduğunu kaydeden Yıldız, kamu harcamaları adı altında yurttaşlara pazarlanan tasarruf genelgesinin göz boyamaktan öteye gitmediğini söyledi.

Ülke kaynaklarını dev holdinglere, teşviklerle sermayeye ve vergi sıfırlamalarıyla yandaş firmalara aktaranların krizin acı faturasını asgari ücretliye, esnafa, kamu emekçisine, emekliye ve dar gelirliye ödettiğini belirten Yıldız, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde AKP iktidarının yandaşı kamu emekçisini masada satan yandaş konfederasyon yüzünden, 2024 yılı ilk altı ay için %15, ikinci altı ay için %10, 2025 yılı için ise ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5 zam kabul edilmiş ve çalışanlar ağır ve zorlu yaşama mahkum edilmiştir.

O gün memur ve memur emeklisinin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkı göz göre göre gasp edilmişti. Ne yazık ki bugün de kamu çalışanlarına zam olarak sunulan, oranlar hiçbir yarasına merhem olmayacaktır.

Bugün açıklanan oranlarla tüm halkımız enflasyona yenik düşmüştür. Bir kez daha aynı tablo yaşanmış kamu çalışanları ve milyonlarca çalışan enflasyona ezdirilmiştir.”

“PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR, MEMURU

VE EMEKLİYİ DAHA DA ZORLUYOR”

“Son dönemde peş peşe gelen zamlar, memuru ve emekliyi daha da zorlayacaktır. Yüzde 38’lik elektrik zammı Haziran 2024 enflasyonunda dikkate alınmayacak ancak zam 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecektir. Emekliler ve memurlar 6 ay boyunca yüzde 38'lik elektrik zammını ödeyecek ama bu hile nedeniyle zam oranı gelirlere yansımayacaktır. Akaryakıta gelen ÖTV zammı, kira zam oranının yüzde 65.07 e çıkartılması yaşadığımız acı gerçekler iken Temmuz’dan sonra aralıksız şekilde doğalgaza, elektriğe, suya, gıda maddelerine, hijyen ürünlerine ve ulaşıma zam gelmeye devam edecektir. Siyasi iktidar görev yaptığı 22 yıllık sürede adeta mutfaklarımızı, dolaplarımızı ve ceplerimizi bizimle birlikte yakmaya ant içmiştir.

Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir! Çünkü maaşlar market kasasında eridiği gibi ev kirasına karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son altı aylık enflasyon %30,3 artarken Haziran ayı enflasyonu %3.3, son bir yıllık artış ise %96 olmuştur. Haziran ayı açlık sınırı 20 bin 574 liraya, yoksulluk sınırı ise 61 bin 417 liraya yükselmiştir. Bizlerin hesapları ile TÜİK hesaplamaları arasında dağlar kadar fark vardır.

ENAG, Haziran ayında yüzde 4,27 açıkladığı enflasyonu son 12 aylık artışını ise %113.08 olarak 6 aylık enflasyon farkını da %41,16 olarak açıklamıştır.

TÜİK’in Haziran’da hayal ürünü aylık %1.64, yıllık %71.60, 6 aylık %24,73 enflasyon farkı hesabıyla yine milyonların ekmeğiyle oynanmıştır. Temmuz’da memur ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24,73 zamlanacaktır. Asgari ücretli çalışanlar ile kök aylığı düşükte kalan emekliler % 0 zam alacaklardır.

TÜİK eskiden enflasyon sepetini açıklarken sepetteki kalemleri ve ağırlıklı oranlarını da açıklıyordu ancak şimdi açıklamamaktadır. Hatalı enflasyon oranları açıklayarak yıllardır milyonlarda güvensizlik yaratmış verileri saklayarak da hukuka aykırı hareket etmektedir.

Genel Sağlık-İş olarak siyasi iktidara sesleniyoruz!

AKP iktidarı, hangi adımları atarsa atsın, rakamları ne kadar değiştirirse değiştirsin yaşanan enflasyon kontrol edilemez bir hal almıştır. Memur ve memur emeklisi her geçen gün yüksek enflasyon karşısında ezilmekte en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma getirilmiştir.

Kamu çalışanlarına zam olarak sunulan, altı aylık enflasyon farkının zam olmadığını haykırıyoruz.

TÜİK'in uydurulmuş enflasyon oranlarını ve buna göre belirlenen maaş artış zamlarını kabul etmiyoruz.

Bu maaş artışları ve yaşam şartları emekçiyi diri diri mezara gömecek politikalardır. İstedikleri sırtımıza yükledikleri zamlarla beraber sessiz sedasız mezara girmemizdir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu sefil yaşam koşullarını kabul etmiyoruz. Hakkımızı alana kadar emeğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Editör: SELDA FINDIK