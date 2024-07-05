“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” Mahalle Buluşması bugün saat 17.30’da Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda yapılacak. Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, halkın sorunlarını bire bir ilk ağızdan dinleyip çözmek amacıyla geçen dönem başlattıkları mahalle buluşmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini açıkladı.

Başkan Aşgın, “Mahalle buluşmalarımızda hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Talepleri muhtarlarımızdan ve mahalle sakinlerimizden dinliyoruz. Bu kapsamda yeni dönemin ilk mahalle buluşmasını Gülabibey Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi bugün saat 17.30’da Rüstem Eren Parkı’na bekliyoruz.” dedi.

Editör: SELDA FINDIK