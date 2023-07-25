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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.

Erdoğan, "(Savunma sanayinde) Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz." diye konuştu.