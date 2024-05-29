AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden barut fabrikasında incelemelerde bulundu. Ahlatcı, Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile birlikte yapımı süren tesisi gezerek sürece ilişkin bilgiler aldı.

“ÜRETİM TEMMUZ’DA BAŞLIYOR”

“Bu güzel tesis tamamlandığında ülkemizin savunma sanayindeki yeni gururlarından biri olacaktır” diyen Ahlatcı, ilk üretimin Temmuz ayında başlayacağının müjdesini verdi.



“ŞEHİR BÜYÜKLÜĞÜNDE YATIRIM”

Ahlatcı, “Sungurlu’muzda adeta şehir büyüklüğünde yapımı devam eden bu muhteşem tesis ile birlikte Çorum’umuz savunma sanayinde ülkemizin en önde gelen illerinden birisi haline gelecektir. Kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü şekilde milletimizin hizmetinde olacaklardır” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, Fabrika Genel Müdürü Mehmet Tök başta olmak üzere bu güzel tesisin Sungurlu’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.