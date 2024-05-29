AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Çorum Sanayi Sitesi’nde esnaf sofrasına konuk oldu. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Ahlatcı, “Bugün, Sanayi Sitesinde esnaf kardeşlerimizle sıcak bir öğle yemeği sofrasında bir araya geldik. Birlikte paylaştığımız güveç, sadece lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda samimi bir dayanışmanın da simgesiydi. Birlikte nice güzel anılar yaşamak dileğiyle” dedi.



TALEPLERİ DİNLİYOR

Ziyaret sırasında esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ahlatcı, esnafın günlük hayatındaki önemine vurgu yaparak, onların çalışmalarının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Ahlatcı, esnafın ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini ve toplumun can damarı olduğunu belirterek çözüm odaklı çalışmalarının süreceğini söyledi.

ZİYARETLER SÜRECEK

Çorum’da esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, esnafın taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyerek çözüm süreçlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için esnaflara teşekkür eden Ahlatcı, bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaparak, halkın temsilcileri olarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.