Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye barut, fişek ve kapsül fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos’ta atılmıştı. 6 milyar liralık bir değere sahip fabrikaların önümüzdeki aylarda üretime geçmesi hedefleniyor.

2 bin 500 kişinin çalışacağı ve ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek fabrikalar, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, geçtiğimiz yıl 1 milyar 123 milyon 926 bin dolarlık ihracatıyla rekor kıran ve Türk ekonomisinde bir dönem “Anadolu Kaplanı” olarak gösterilerek rol model olan Çorum, 2022 yılında ihracatçı iller arasında 4 basamak daha yükseldi.

Savunma sanayi merkezi haline gelecek olan Sungurlu, Çorum’un ihracatını daha da yükselterek ülke ekonomisine katkısını artıracak. (Haber Merkezi)

