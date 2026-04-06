Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Savunma makamının hukuk sistemindeki vazgeçilmez yerine vurgu yapan Milletvekili Ahlatcı, adaletin tam manasıyla tecelli etmesinin güçlü bir savunma ile mümkün olduğunu belirtti.

Yusuf Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük teminatı şüphesiz ki bağımsız savunmadır. Bireyin hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlarımız, yargı sisteminin temel direğini oluşturmaktadır. Toplumun huzur ve güven içinde yaşaması için adaletin gecikmeden ve hakkaniyetle yerini bulması adına omuz omuza çalıştığımız tüm meslektaşlarım, kutsal bir görevi ifa etmektedirler.

Milletin vekili ve bir hukukçu olarak, hukukun üstünlüğü ilkesini her daim rehber edinen, adaletin tecellisi yolunda doğruluktan ayrılmadan mücadele veren meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorum Barosu mensubu meslektaşlarım olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm avukatların gününü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve mesleki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR