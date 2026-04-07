Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Kunduzhan ve Söğütlüevler bölgelerindeki Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binalarında incelemeler gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve teknik ekiplerle birlikte tamamlanma aşamasına gelen tesisleri yerinde inceledi.

Yapılan incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Sinan Zehir, yatırımların bölge halkı için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Her iki sağlık tesisinde de 6 aile hekimliği birimi ve 1 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yer aldığını belirten Zehir, modern sağlık hizmeti anlayışıyla inşa edilen üç katlı binaların, fiziki altyapı ve donanım açısından vatandaşlara daha konforlu ve etkin hizmet sunacağını vurguladı.

Bu yatırımlar sayesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin hızlanacağını ifade eden Sağlık Müdürü Zehir, aile hekimliği hizmetleri ile acil müdahale kapasitesinin de önemli ölçüde artacağını söyledi. İl Sağlık Müdürü, projelerde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Vatandaş odaklı, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımların, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunması bekleniyor.