Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, şehir ekonomilerinin temel taşı olan esnaf ve sanatkarların son yıllarda artan maliyetler, ekonomik daralma ve rekabet koşulları nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

Toplumun üretim, istihdam ve sosyal düzeninde önemli rol oynayan esnafın sorunlarının çözülmeden, farklı alanlardaki düzenlemelerin önceliklendirilmesinin ekonomik denge açısından doğru olmayacağının altını çizen Oda Başkanı Balaban, bu nedenle hobi bahçeleri gibi ikincil konulardan önce esnafın yaşadığı temel sorunların ele alınması gerektiğini kaydetti.

Artan kira fiyatları, yükselen enerji maliyetleri, vergi, SSK ve Bağ-Kur yüklerinin ağırlığı, azalan müşteri sayısı, zincir market ve büyük işletmelerle rekabet zorluğunun esnafı içinden çıkılmaz hale getirdiğini belirten Oda Başkanı Sadık Balaban, kredilere erişim güçlüğü, yüksek faiz oranları ve borç yapılandırma ihtiyacının da çözülmesi bekleyen konular arasında yer aldığını dile getirdi.

Hobi bahçelerinin bireysel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Balaban, ancak esnafın yaşadığı krizin istihdamı doğrudan etkilediğini, vergi ve sosyal refahı etkilediğini bu nedenle önce üretimin, önce esnafın sonra ise sosyal kullanım alanlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Esnafın bir nebze olsun rahat nefes alabilmesi için elektrik ve doğalgazda ticari indirim, vergide faizsiz yapılandırma ve küçük esnafa faizsiz kredi verilmesini talep eden Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, ‘’Esnaf ayakta kalırsa şehir ayakta kalır. Bu sebeple hükümet yetkililerinden beklentimiz hobi bahçeleri düzenlemelerinden önce esnafın ekonomik ve ticari sorunlarını çözmesi ve acil destek paketlerini hayata geçirmesidir’’ dedi.

Muhabir: Haber Merkezi