Çorum'un tanınmış ailelerinden Tarım İl Müdürlüğü çalışanlarından merhum Kamber Erlik'in kızı, Merhum Veteriner Fatih Erlik'in kız kardeşi 3 çocuk annesi Nalan Erlik'in vefatı ailesi, yakınları ve danışanları başta olmak üzere sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Mesleki kimliği ve insanlara dokunan yaklaşımıyla tanınan Nalan Erlik’in, çevresinde güler yüzü ve destekleyici kişiliğiyle bilindiği ifade edildi.

Psikolog Nalan Erlik’in cenazesi bugün (7 Nisan 2026 Salı günü) saat 14.00'de Tokat’ta Pir Sultan Abdal Derneği'nde düzenlenecek olan helallik alma erkanının ardından defnedilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi