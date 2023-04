Okulun müzik öğretmeni Hakan Önsöz, Suriye, Filistin, Afganistan ve Ukrayna'da savaşlarda çocukların mağdur olmasına tepki amacıyla "Çocuk her yerde çocuk" adlı şarkı yazdı.

Okulun İngilizce öğretmeni Alparslan Yetgin'in "Child is child everywhere" adıyla İngilizce'ye çevirdiği şarkı, okul öğrencisi Büşra Yumlu tarafından seslendirildi.

Videoklip haline getirilen şarkı, sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Çocuk her yerde çocuktur, Bosna'da, Kahire'de, Filistin'de. Çocuk her yerde çocuktur, Kiev'de, Myanmar'da, Suriye'de. Uzat ellerini uzat. Küçük deme sakın, birleştirelim, saralım dünyayı çepeçevre. Silelim büyüklerin ettiklerini. Çocuk her yerde çocuktur."