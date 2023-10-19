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İsrail’in Gazze’de hastane bombalayarak aralarında yeni doğmuş çocukların ve hastaların olduğu yüzlerce sivil insanın ölümüne neden olan saldırısının savaşın nasıl gözü dönmüşlüğe yol açabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdiğini kaydeden Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Açık bir savaş suçu olan bu katliam vari saldırıyı kınıyor, yüzlerce sivili öldürmesine varan bu şiddet dalgasının hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi savaşın tüm Ortadoğu’ya yayılmasına neden olacak tehlikede olduğunu vurguluyoruz.

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar başta olmak üzere Ortadoğu’da ve tüm dünyadaki çatışma ve savaşlar buralarda yaşayan halkların kendi aralarındaki sorunlardan değil; emperyalist güçlerin yerli işbirlikçilerini kullanarak körüklediği güç ve iktidar kavgasının sonucudur.

Ortadoğu’da yaşayan tüm halkların barış içinde birlikte yaşamasının tek yolu savaşı körükleyen güçlerin elini bu topraklardan çekmesi ve halklar arasında kalıcı diyalog ve müzakere zeminlerinin yaratılmasıdır.

Bunun için ilk yapılması gereken sivillerin ölümüne de neden olan saldırıların durdurulup acilen ateşkes sağlanması ve taraflar arasında barış görüşmelerine başlanmasıdır.

Sivil katliama neden olan tüm saldırıları kınıyor; “Savaşın Kazananı, Barışın Kaybedeni Olmaz” anlayışıyla Filistin topraklarında ve tüm Ortadoğu’da savaşa karşı barışı, ölümlere karşı yaşamı savunuyor; bu kadim topraklarda yaşayan tüm halkların barış içinde birlikte bir yaşaması için herkesi barışa ses vermeye çağırıyoruz.”