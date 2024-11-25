Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan 7-12 Yaş Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 101 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Satranç Salonu’nda gerçekleşti. Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

7 yaş genel: 1.Enes Bozkurt, 2.Ömer Said Ünsal, 3.Enes Ozan Cidal.

8 yaş genel: 1.Yiğit Emir Kurt, 2.Asil Cindil, 3.Eymen Öğen.

8 yaş kızlar: 1.Hayrunisa Hayda, 2.İpek Alya Duran, 3.Elvin Güneş Aşan.

9 yaş genel: 1.Yasin Bulut, 2.Mehmet Fatih Semiz, 3.Ömer Asaf Taşkın.

9 yaş kızlar: 1.Beril Atılgan, 2.Elif Karabacak, 3.Mihrimah Akgül.

10 yaş genel: 1.M.Semih Bozkurt, 2.Yiğit Ali Sümbül, 3.Muhamed Latif Çınar.

10 yaş kızlar: 1.Elif Şenol, 2.Berru Yıldırım, 3.Elif Naz Kaç.

11 yaş genel: 1.Can Tuna Aydın, 2.Yusuf Talha Çakır, 3.Gökay Bulut.

11 yaş kızlar: 1.Elif Rana Tosun, 2.Zeynep Batan, 3.Büşra Nihal Verdi.

12 yaş genel: 1.Furkan Ertan, 2.Yiğit Şaban Kavaklı, 3.Ahmet Tahir Elma.

12 yaş kızlar: 1.Şevval Münire Şahinbaş, 2.Elifsu Ağbal, 3.Ebrar Melek Eskisakal.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular ödüllendirildi.