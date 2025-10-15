Satranç İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya Çorum’un yanı sıra Ankara, Samsun, Aydın ve Amasya’dan toplam 81sporcu katıldım sağladı. Turnuva, açık, 10 yaş altı ve 8 yaş altı olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda açık kategorisinde Musa Sungur birinci, M.Said Keçelioğlu ikinci, Aslan Erarslan üçüncü, Yusuf Eymen ise dördüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde ise birincilik kürsüsüne İsmail Göriş çıkarken, İbrahim Hamza Çakır ikinci, M.Emin Sevimay üçüncü, Selim Aydın dördüncü oldu. 8 yaş altı kategorisinde Eren Ataman Sevimay birinci, İhsan Özyılmaz ikinci, Fatih Sultan Oçak üçüncü, Enes Bozkurt ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.