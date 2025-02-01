Kış aylarında hastalıklardan korunmak ya da hızlı bir şekilde iyileşmek isteyen birçok kişi, halk arasında 'sarı serum', 'atom' ya da 'vitamin serumu' olarak bilinen tedaviye yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu serumların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının ölümle sonuçlanabilecek ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.

BASİT BİR VİTAMİN DEĞİL, ÖLÜMCÜL RİSKLER TAŞIYOR

Grip, soğuk algınlığı veya halsizlik gibi şikâyetlerle sarı serum yaptıran kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu serumlar, aslında bağışıklık sistemini destekleyici vitamin ve mineraller içerse de, bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Serumun doktor gözetiminde ve hastane ortamında uygulanması gerekirken, birçok kişi evde veya özel kliniklerde reçetesiz şekilde bu işlemi yaptırıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak yetkisiz kişilere yaptırılan bu uygulamalar, telafisi olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

ÖLÜMCÜ SONUÇLAR!

38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, Afyonkarahisar'da grip ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir kliniğe gitti. Kendisine 'sarı serum' bağlandı ancak kısa süre içinde fenalaştı. Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı ve hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda 20 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ailesi, alerji testi yapılmadan serum uygulandığını iddia ederek klinik hakkında suç duyurusunda bulundu.

Benzer bir trajedi de 17 Ocak’ta yaşandı. Evli ve iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, grip nedeniyle mahallesindeki eczacı kalfasına başvurdu. İddiaya göre, kalfa 10 farklı ilacı karıştırarak serum hazırladı ve bir sağlık çalışanı tarafından evinde uygulandı. Ancak Yüksekbaş kısa sürede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, 18 Ocak'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.( KAYNAK DHA)

"BANA BİR ŞEY OLMADI" DİYENLER DİKKAT!

Bu tür serumları defalarca yaptırıp hiçbir sorun yaşamayan kişiler, kendilerini güvende hissedebilir. Ancak uzmanlar uyarıyor: "10 kez yaptırırsınız bir şey olmaz, 11’inci kez sizi canınızdan edebilir." Alerjik reaksiyonlar, damar içi pıhtılaşmalar ve ani kalp durmaları, en büyük riskler arasında yer alıyor.

SARI SERUM KONUSUNDA MERAK EDİLENLER

Sarı serum reçetesiz alınabiliyor mu? Bazı eczanelerden ve özel kliniklerden reçetesiz temin edilebildiği iddia ediliyor ancak bu yasal bir durum değil.

Özel kliniklerde herkese uygulanıyor mu? Bazı merdiven altı kliniklerde doktor kontrolü olmadan uygulanabiliyor. Bu büyük bir sağlık riski oluşturuyor.

Serum öncesi alerji testi yapılmalı mı? Kesinlikle evet! Alerjik reaksiyon riski her birey için farklıdır ve test yapılmadan uygulanmamalıdır.

Daha önce yaptıran biri için risk yok mu? Hayır, her uygulama vücudun farklı tepkiler vermesine neden olabilir. Bir kez bile alerjik reaksiyon gelişirse ölümcül olabilir.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: BİLİNÇSİZCE YAPTIRMAYIN!

Doktorlar, vatandaşları bu tür bilinçsiz uygulamalardan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Serum gibi tıbbi işlemler yalnızca uzman hekimler tarafından ve hastane ortamında yapılmalıdır. Aksi takdirde, hayati riskler kaçınılmaz olabilir.

Halk arasında masum gibi görünen sarı serumlar, aslında ciddi bir tehlike barındırıyor. Uzmanlar, reçetesiz ve kontrolsüz serum taktıran kişileri bir kez daha uyarıyor: "Önce sağlık! Bilinçsiz uygulamalardan uzak durun!"

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