Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan Bactrim hakkında alarm verildi. Türkiye’de de özellikle çocuk yaştaki enfeksiyonlarda sıkça başvurulan antibiyotiğin ölüme kadar gidebilen aşırı yan etkilere sebep olabileceği anlaşıldı.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARDA KULLANILIYOR

Her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından kullanılan Bactrim, genellikle kulak, göğüs ve mide enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor. Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor. Oksijen'de yer alan habere göre, Nadir görülen bu komplikasyonu araştıran uzmanlar, Bactrim'in uzun vadeli zararları konusunda daha fazla araştırma yapılmasını ve ilacı tanımlamadan önce risk faktörlerini araştıran testler yapılmasını talep ediyor.

RAFLARDAN KALDIRILIYOR

2021'deki raporda yer alan hastaların üçte biri hayatını kaybederken, yüzde 20'sine akciğer nakli yapılması gerekti. İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi. Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.

