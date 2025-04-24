Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, 23 Nisan gününün gücün değil, hak ve adaletin hâkim olduğu bir yönetimin tescili olduğunu dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan SP İl Başkanı Sarı, “23 Nisan 1920 aziz Türk milletinin adalete, bağımsızlığa ve hakkaniyete dayalı yeni bir düzen kurma iradesinin ilânıdır. 23 Nisan, milletin kendi kaderine sahip çıkarak ve haklı iradesini ortaya koyarak devlete yön verdiği kutlu bir başlangıç ve tarihî bir şahlanıştır” diye konuştu.

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Bir ülkenin gücü; tankı, topu, parası değil, imanlı evlatlarıdır” sözlerini de anımsatan SP İl Başkannı Şuayb Sarı, şu görüşleri dile getirdi: “Evlatlarımıza modern bilginin yanında, adaletin, vicdanın ve sorumluluğun ne demek olduğunu da öğretmeliyiz. Hürriyet ancak hakla korunur; adalet ancak güçlü bir ahlakla yaşatılır. Çocuklarımız, bu değerleri kuşanarak geleceği şekillendirecektir. Bizler, refahı yalnızca ekonomik büyümede değil, toplumun her ferdine adaletle ulaşan bir düzen kurmakta görüyoruz. Saadet Partisi’nin davası, insanı yücelten, hakkı üstün tutan bir Türkiye inşa etmektir. 23 Nisan ruhu, bu kutlu mücadelemizin dayanağıdır. 23 Nisan’ın ruhu, bugün hâlâ her türlü adaletsizliğe ve haksızlığa karşı verdiğimiz mücadelenin ilham kaynağıdır.”

Tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içerisinde yaşaması dileğinde bulunan Şuayb Sarı, “Adalet ve özgürlük şuuruyla yetilen evlatlarımızın, Türkiye’nin yarınlarını daha aydınlık kılacaklarına olan inancımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. Kuruluş Yıldönümü'nü içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm bağımsızlık mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR