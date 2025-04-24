Filistinli çocukların da unutulmadığı programda, “Umudu Boyuyoruz” adlı özel bir çalışma gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, Filistin bayrağını kendi el izleriyle boyayarak hem farkındalık oluşturdu hem de dünyadaki yaşıtlarına umut mesajı gönderdi.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünde, çocuklarımızla birlikte hem bayram coşkusunu yaşadık hem de zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizi unutmadık. Onların da yarınlara umutla bakabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ