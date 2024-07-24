Vatanını, milletini seven, gerçeğin ve halkın sesi, onurlu gazetecilerin özlemi, yıllardan beri, gerçek manada “basın özgürlüğü”, tüm kurum ve kurallarıyla “demokrasi”, “hukukun üstünlüğü” ve “adalet” oldu.

Son yıllarda özellikle “adalet” kavramı üzerinde özellikle durma zorunluluğunu hissediyoruz. Zira, hak edenle etmeyeni aynı kefeye koymak, dünyanın en büyük adaletsizliği.

24 Temmuz 1908’den 116 yıl sonra, bir kez daha “özgürlük” ve “adalet” diyerek tüm meslektaşlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyoruz.