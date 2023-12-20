Yeşil-sarılı takım, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 5 puan topladı. Bu maçlarda sadece 3 gol atabilen Güneydoğu Anadolu ekibi kalesinde 8 gol gördü.

Şanlıurfaspor, sahasındaki ilk ve tek galibiyetini 14 Ağustos’ta, ligin ilk maçında konuk ettiği Altay’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Yeşil-sarılılar, evlerinde Erzurumspor ve Giresunspor’la 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne 2-1, Ümraniyespor’a 1-0, Bodrum FK’ya ise 2-0 yenildiler.