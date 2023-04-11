Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grup’ta, Şanlıurfaspor’la Esenler Erokspor arasında oynanan 23.haftanın erteleme maçında kazanan taraf Şanlıurfaspor oldu.
Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Şanlıurfaspor, hafta içi olmasına rağmen binlerce taraftarının desteğini arkasına alarak başladığı maçta, 19.dakikada Berk İsmail Ünsal’ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü.
Golden sonra beraberlik için taklarını sıklaştıran yeşil-sarılı ekip, 35.dakikada Mehmet Alp Kur’un ceza sahası dışından attığı golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarının büyük bölümünde üstün oynayan Şanlıurfaspor, son bölümlerde baskısını iyice artırırken, 84.dakikada Alpay Koçaklı ile golü bulup 2-1 öne geçti.
Erokspor, son dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 2-1 kazanan Şanlıurfaspor puanını 62’ye yükseltti ve maç fazlasıyla 60 puanlı Çorum FK’nın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Kötü gidişi devam eden İstanbul ekibi Esenler Erokspor ise 49 puanda kaldı.
(Hüseyin AŞKIN)