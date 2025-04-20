Teknik direktör Tuncay Şanlı, Ahlatcı Çorum FK’nın başındaki ilk yenilgisini Amed Sportif Faaliyetler’e karşı aldı.

Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Tuncay Şanlı, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde Çorum FK’nın başında 6 maça çıkmış, kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda Gençlerbirliği’ni 2-1, Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK’yı 3-2 yenerken, Pendikspor’la 2-2, Esenler Erokspor’la 3-3, Erzurumspor’la 1-1 berabere kalarak yenilgi yüzü görmemişti.

Kırmızı-siyahlı takım, Cumartesi günü 35.hafta maçında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 kaybederken, teknik direktör Tuncay Şanlı nezaretinde ilk yenilgisini almış oldu.