Değerli okuyucu, sevgili yurttaş, sandığa gidip oylarımızı kullanmaya üç günlük bir zaman kaldı. Her ne kadar yerel seçimler olsa da, iktidara tamam veya devam diyeceğiz. Sandığa giderken ve oy verirken, bir elini sol göğsünün üstüne koymayı unutma. Bir oyun nefes alıp vermek kadar önemli olduğunu unutma.

Sevgili yurttaş; sandığa giderken pazara gidemediğini, ya da gidersen pazar çantasını yarım doldurduğunu unutma.

Kasaptan eti gram gram, manavdan domatesi tane tane aldığını unutma.

Giyim kuşam mağazalarının vitrinine bakmakla yetindiğini, baldan, börekten, kaymaktan vaz geçtik, zeytin ve peynirin bile fiyatlarının el yaktığını unutma.

Unutma dünyanın tarımda kendi kendisine yeten yedi ülkesinden biriydin. Şimdi patatesin, soğanın tanesi 5 liraya yaklaştı. İthal ineği, ithal samanla besliyorsun.

Emekli kardeşim; Açlık sınırının altında bir yaşama mahkûm edildiğini unutma.

Emekli kardeşim; senin seçtiklerin yazlık, kışlık, mevsimlik saraylarına sığmazken, kestane balını, manda yoğurdu, Medine hurması ile yulaf ezmesine karıştırıp yerken, üzerine de ejder meyveli smoothie yudumluyor. Sana da banka promosyonlarını müjde olarak sunuyor, unutma.

Unutma, dağlarımızın, ovalarımızın yabancı şirketlerce altın arama bahanesi ile delik deşik edildiğini. Unutma siyanürlü zehir sızıntısından sularımızın zehirlendiğini. İnsanlar bir yana, dağlarımızda yaban hayvanlarının içtiği sulardan zehirlenir olduğunu. Keklikler, tilkiler, tavşanlar, dahası karıncaların bile maden bölgesinde içtiği sulardan zehirlenir olduğunu unutma.

Unutma, Erzincan İliç’te dokuz işçimizin cenazeleri bile siyanürlü toprak altından hala çıkarılmış değil.

Unutma, 85 milyon yurdum insanının kaderi tek kişinin dili ile dişi arasında.

Unutma, ülkende Anayasa Mahkemesinin kararları bile hiçe sayılıyor. Alt mahkeme üst mahkemeyi tanımıyor.

Varlığını borçlu olduğun cumhuriyet her gün biraz daha erozyona uğratılıyor.

Unutma; ülken dünyanın en cani terör örgütlerinin yol geçen hanına dönmüş. Moskova’yı kana bulayan terör militanlarının bile yolu Türkiye’den geçmiş.

Unutma; ülkenin güney doğusunda terör hala dorukta ve dizi dizi yoksul çocuklarının şehit tabutları geliyor. Bu tabutlara elini koyarak çocukları askere bile gitmeyenler sana fetva veriyor. Ülkenin bir bölgesinde kör döğüşü bitmek bilmiyor.

Unutma; sağlık kurumlarından sağlığın için sıra bile alamadığını…

Unutma; okullarda eğitim tarikatlara teslim edildi. Artık ülkende bilimin yol göstericiliğine değil, “cahilin feraseti”ne güveniliyor.

Oy vermeye gittiğinde bir elin sol göğsünün üzerinde olsun. Bu saydıklarımı unutma. Bir oydan ne olacak deme. Her şey senin verdiğin oyla oluyor. Bir elinle sandığa oy atarken, diğer elin sol göğsünün üzerinde olsun. Ülken için, insanlık için, demokrasi için, unutma.