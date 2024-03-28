Ünlü bestekar İsmet Nedim’in cenazesini 35-40 kişi kaldırmış. TRT dahil kimseden çiçek yokmuş. Yaklaşık 300 civarında besteye imza atan 1960 ve 70’lerin ünlü TRT ses sanatçısı ve bestekârı olan İsmet Nedim 19 Mart’ta ikamet ettiği Berlin’de 93 yaşında vefat etmiş.

23 Mart’ta İstanbul Levent Afet Yolal camisinde kılınan cenaze namazını müteakip Silivri Selim Paşa’da toprağa verilmiş.

İsmet Nedim’in, Agora Meyhanesi, Arım Balım Peteğim, Boş Kalan Çerçeve, Benim de Canım Var, Adını Anmayacağım, Oyun Bitti, Leylaklar Altında, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları, Kalpsiz ve Karadut gibi özgün besteleri dillere düştü, bazıları film müziği oldu.

Görele Giresun’da yaşayan yerel gazeteci Seyfullah Çiçek, İsmet Nedim’in ölümünü Hürriyet gazetesinde haber yapmış. “Ben Görele Giresun’da yaşadığım için cenazesine katılamadım. İstanbul’da yaşayan kızım ve oğlum İsmet amcalarının cenazesine katılarak son görevlerini yerine getirmişler.”

Sanatçının vefatını Türkiye’ye sanatçı Onur Akay duyurmuş. Sosyal medyada birçok paylaşım yapılmasına rağmen diğer görsel ve yazılı medyadan çıt çıkmamış. Cenaze namazında bile caminin yerli cemaati dahil toplam 35-40 kişi varmış.

Onun şarkılarıyla ekmek yiyen şöhret basamaklarına tırmanan hiçbir sanatçı cenazeye gelmemiş. Hani iyi gün dostları, 22 yıl hizmet ettiği TRT, üyesi olduğu MESAM bir çiçek dahi göndermemişler.

Benim de şarkılarını çok sevdiğim İsmet Nedim Türk müziğine yeni bir ses, yeni bir soluk getirmişti. İsmet Nedim üstadı sevgi, saygı ve rahmetle onuyorum.

Ruhu şâd ve mekânı cennet olsun.

Sanatçı kıymeti bilinmeyen ülkelerde kıymeti bilinecek sanatçı da yetişmez.

ŞİİR

Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Shakespear’e gönderdiğinde ünlü yazarın cevabı şu olur.

“Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın..

BAKMA SANATI

Picasso bir balık resmi yapar. Sanattan anlamayan birisi beğenmeyerek, “Bunun neresi balık?” deyince, Picasso kızarak cevap verir. “O balık değil sadece resim.”

SONSUZ HAYAT

“Yaşlılık yıllarında iken niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?” diye soran arkadaşlarına Victor Hugo şu cevabı vermiş. “Dinlenmek için önümde sonsuz bir hayat var.

ZAMANSIZ SORU

Zamanını ilme adamış çok meşgul bir bilge kişiye “Zaman nedir?” diye sorduklarına

Ondan şu cevabı almışlar. “Şu anda zamanı anlatacak kadar zamanım yok.”

AZRAİL UNUTUR MU?

Son derece çalışkan bir insan olan ve uzun bir ömür süren Süheyl Ünver hocaya

sormuşlar. “Azrail sizi unuttu mu efendim?” Ünver hoca şu cevabı vermiş.

“Hayır, daha geçenlerde görüştük, bana dedi ki” Boş bulursam götürürüm.”

HAYATIN İÇİNDEN

1—Sadece bir iyi vardır, bilgi. Sadece bir kötü vardır, cehalet. (Sokrates)

2—Korku, dünyada Tanrı’ları yaratan ilk şeydir.

3—O kadar hızlı gidiyoruz ki, ruhlarımız arkada kalıyor.

4—Kitap okuyor musunuz bay Anderson? Okumuyorum, eksikliğini de hissetmiyorum. Ama biz hissediyoruz!

5—Geçen hafta futbol milli takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi. Fazla üzülmedim. Ama dün gece Türkiye Avusturya maçını izledim, skor 4-1 olunca televizyonun kapattım. Sonra baktım 6-1 yenilmişiz, kahroldum.

Medeni alemden o kadar uzağız ki, bilimde, teknolojide, ekonomide ve yaşamda hep geriden geliyoruz. Maalesef Ülke olarak hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyoruz.

6—Bilge Baaddin diyor ki, halkımızın seçtiği siyasiler memleketi doğru dürüst idare edemiyorlar, bir dahaki seçimlerde halkı mı değiştirsek acaba?

27 Mart 2024