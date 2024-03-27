*** Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere yola çıkarken, Amasya Genelgesi’nde, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” demişti.

*** Her vesileyle ifade etmeye çalışıyoruz ki, muhafazakâr demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, sosyal demokratlar, demokratik sosyalistler, bu ülkenin olduğu gibi demokrasinin de sahipleridir.

*** Bu ülkede, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, çevre duyarlılığı, kadın ve çocuk hakları, vatan-millet-bayrak sevgisi egemen olacaksa, ancak demokrasiye inananların sahiplenmesiyle mümkün olacaktır.

*** 31 Mart yerel seçimleri ise, tüm bu değerler adına önemli bir dönemeçtir.

*** Demokratlar! Yılgınlık, alınganlık, umutsuzluk girdabına kapılmadan, bahanelere sığınma acizliğine düşmeden mutlaka sandığa gidiniz! Demokrasi için mutlaka ama mutlaka oyunuzu kullanınız! Aksi halde, ülkenin savrulmaları karşısında ne sızlanmaya, ne şikayete hakkınız olabilir! Başınıza geleceklere katlanır oturursunuz!