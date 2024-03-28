Pazar sabahı saat 08.00’den akşamüstü 17.00’ye kadar oy kullanacağız. Hangi partiye, hangi partinin belediye başkan adayına veya adaylarına, encümen üyelerine ve muhtar adaylarına oy vereceğimizi aylarca sorguladık ve bir sonuca vardık. Şimdi sandık zamanı.

Ben hangi partinin adayını oylayacağımdan çok hangi özelliklere sahip adaya oy vereceğimi anlatayım.

Benim adayım kenti güzelleştirecek ve geliştirecek, kent içi ulaşımı rahatlatacak, kent yoksullarının sorunlarına en insancıl çözümler getirecek aday olacak.

Benim adayım soğuk, karlı kış günlerinde evsizlere, kimsesizlere sıcak bir oda, sıcak bir tas çorba verecek adaydır.

Benim adayım peşinden zabıtaların koştuğu işportacı esnafına kentin uygun köşelerinde yer gösterip görülür hale getirecek adaydır.

Benim adayım zorbaların elinde hırpalanan, hatta canından olma riski yüksek kadınlara sığınma evi gösteren adaydır.

Benim adayım anasınıfından başlamak üzere tüm öğrencilere süt, kahvaltı yapamayanlara kahvaltı, beslenme çantalarına gelişimini sağlayacak öğün, öğle yemeğini simitle geçiştirenlere öğle yemeği verecek adaydır.

Benim adayım üniversitelimin beslenme ve barınma sorununa çözüm, kent kütüphanelerinde sıcak ortamda çalışma fırsatı, kentin uyku saatlerinde bile olsa en azından yeraltı demiryolu ağıyla saat başı tren seferi ve semt içinde toplutaşım araçları verebilecek olan adaydır.

Benim adayım A veya B partisinin adayı değil, insanı temel alan, insan merkezli hizmeti sağlayacak olan, yurttaşı bekletmeyen, sorunu olan yurttaşın sorununa ivedi çözüm üreten adaydır.

Benim adayım kentin, örneğin Başkent Ankara’nın asfalt altına sürülen derelerini günyüzüne çıkaracak, başkentimizi Anadolu’nun ortasında, üstünde kayıkların dolaştığı, çevresinde çay ve kahve evleri, dinlenme parklarının/bahçelerinin sıralanmasını sağlayacak adaydır.

Benim adayım insanların saatlerce duraklarda toplutaşım aracı beklemesini önleyecek adaydır.

Benim adayım hortumcu seçilmiş şirketlerle değil hak edenle bağlantılı olarak kent gelişmesini öne çıkaran adaydır.

Benim adayım kazanırsa hızlı trenle İstanbul’a, Boğaza 5:00 çayı içmeye gitmeyi düşünüyorum. Biraz geç ulaşırım ama, olsun, niyet önemli.

Benim adayım kentin varlıklarını günü karartan, bilim ve sanattan uzaklaşan odaklara kaynak aktaran aday değil.

Benim adayım kendine göre gerçek, benim değerlendirmeme göre hayali projeler üreten, kent esnafından ve sakinlerinden topladığı vergileri çar-çur edeceğine inandığım aday değil.

Benim adayım toplanan vergileri bankamatik görevlilerine harcayacak olan aday değil.

Sizi bilmem ama ben yukarıda saydığım kendime göre olumlu gördüğüm özellikleri taşıyan ve verdiği sözü yerine getireceğine inandığım adaya oy vereceğim.

Oyumu bu özete en yakın adaya vereceğim.

Oyum “oyyy, elim kırılaydı da vermeyeydim” diyeceğim adaya değil.