İki kişi yan yana gelsek, “Ne olacak bu memleketin hali?” diye başlarız. Halimize ne olmuş? “Oy namus, fakat oylarımız güvende değil, çalınıyor mu?” diyorsan, sandığa gel, sayılırken bekle sandığın başında, namusuna sahip çık.

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“Her şey ateş pahası, benzinin litresi 30 lira, peynirin kilosu 250 lira, soğanın kilosu 30 lira” diyorsan, “Kiralar arttı, maaş yetmiyor, nefes alamıyorum” diyorsan, sandığa gel, pahalılığı yaratanlardan, sana bu yaşamı uygun görenlerden hesap sor.

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“Adalet yok, yargı iktidarın sopası oldu. Hukukun üstünlüğü gitti, üstünlerin hukuku geldi” diyorsan sandığa gel.

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Yüz yıl önce sana emanet edilen cumhuriyetin, “TC’leri söküldü, fabrikaları satıldı, Cumhuriyetinin kurucusu, M. Kemal Atatürk’ün adını kaldırmak için keyfi, havaalanının milyarlarca lirayı bulan pistleri kırıldı” diyorsan, sandığa gel.

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Yaşamımızın, kadınlarımızın, uygarlığımızın, çağdaşlığımızın, demokrasimizin, dinimizin güvencesi, anayasada yerini alan “laiklik elden gidiyor” mu diyorsun, sandığa gel.

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“Türk ordusuna, milli orduya kumpas kurdular, dinci ve bölücü terör örgütlerini, mezar evler kuranları, insanları domuz bağı ile bağlayıp katledenleri, emniyet müdürü Gaffar Okkan’ı katledenleri, Türk sözcüğünden alerji olanları, Türk Bayrağını tanımayan, Hüda Par’ı meclise soktular” diyorsan, sandığa gel.

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“4+4+4 eğitim modeli ile körpe çocuklarımızı çağdışına mı ittiler? Üniversiteleri tatil ettiler, üniversitelerde özerkliği kaldırdılar, eğitimi tarikatlara teslim mi ettiler?” Öyleyse sandığa gel.

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Değerli kadınımız; Cumhuriyetin sana tanıdığı hakları korumak istiyorsan, erkeğin dört eşinden birisi olmak istemiyorsan, mirastan eşit pay almak, erkekle eşit şahitlik hakkını korumak, seçmek ve seçilmek istiyorsan sandığa gel.

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İthal seçmen ülkenin kaderini belirlemesin! Senin vergilerinle yapılan hastanede Suriyelinin arkasında sıraya girmek istemiyor musun? Öz yurdunda göçmen durumuna düşmek istemiyor musun? Sandığa gel.

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Yüz yıl önce sana emanet edilen, laik demokratik cumhuriyeti torunlarına bırakamıyorsan suçlu sensin. Bir dal gibi kırılıp, bir toz bulutu gibi boşluğa savrulmak istemiyorsan sandığa gel.

Unutma, 28 Mayıs senin son şansın. Ondan sonra sandıkta göremeyebilirsin. Ya İran, ya Afganistan olacaksın. Uçakların kanatlarında birinci mevkiden kendine yer arayacaksın, uçacaksın! Nereye uçarsın bilemem.

Sandığa gel, oyunu kullan, oy namustur, namusuna sahip çık. Sadece cumhurbaşkanını değil, yaşayacağın sistemi seçeceksin.