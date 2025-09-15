Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceki Meclis Başkanlarından Semih Yalçın, Çorumlu’nun “toplumsal bir vizyon” olarak sanayileşme iradesini en az yarım asır önce ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda özveriyle büyük gayretler gösterdiğini belirterek, “Çorum’un, önüne çıkan savunma sanayi fırsatını iyi değerlendirerek Anadolu’nun en önemli sanayi merkezlerinden biri olma zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

Üç-beş esnafın güçlerini birleştirerek sanayiciliğe geçmesi ve devlet teşviklerinin en isabetli, en verimli şekilde değerlendirilmesi açısından Çorum’un Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini hatırlatan Semih Yalçın, “Dev savunma sanayi yatırımlarının Çorum’da gerçekleşmesi adına, her türlü kolaylığın sağlanması için siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden sokaktaki insanımıza kadar her kesimin seferber olmasını bekliyor ve ümit ediyorum” diye konuştu.