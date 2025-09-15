AK Parti Çorum Belediye Meclisi Üyesi, bilgisayar ve siyaset bilimi uzmanı Mustafa Gökgöz, ÇORUM HABER’in 11 Eylül 2025 günlü “Atatürk Anıtı bakım istiyor” başlığını taşıyan haberi ile ilgili teknik bir açıklama yaptı.

Mustafa Gökgöz, açılamasında şu bilgileri verdi:

“Çorum Atatürk Anıtı, 1931 yılında A. Kenan Yontuç tarafından yapılmıştır.

Bronz döküm Atatürk heykeli, asker kaputu giymiş sol elinde dürbün tutar vaziyette betimlenmiştir.

Bronzdan yapılmış döküm bir heykel oksitlenme sonucu zaman içinde renk değiştirdiğinde (örneğin yeşilimsi veya kahverengimsi bir patina oluştuğunda), eski haline döndürmek için aşağıdaki konservasyon / restorasyon yöntemleri kullanılabilir:

1. Yüzey Temizliği (Mekanik Temizlik)

Fırça, bisturi, zımpara süngeri veya mikro fiber bez ile heykelin yüzeyindeki gevşek oksit tabakası dikkatlice temizlenir.

Bu işlem sırasında orijinal yüzeye zarar vermemeye çok dikkat edilir.

2. Kimyasal Temizlik (Oksit Giderici Kullanımı)

Özellikle yeşil renkli bakır oksit (verdirgris) tabakasını çözmek için zayıf asidik çözeltiler kullanılır:

Seyreltilmiş asetik asit (sirke), sitrik asit veya oksalik asit çözeltileri tercih edilir.

Uygulama sonrası yüzey bol saf su ile durulanmalıdır.

Gerekirse iyonize su ile durulama yapılır ki yüzeyde iyon kalmasın.

3. Zımparalama ve Parlatma (Gerekirse)

Oksit giderildikten sonra, bronzun doğal metalik rengini geri kazanmak için çok ince zımpara ve ardından polisaj (parlatma) işlemi yapılabilir.

Bu işlem genellikle sanat eserlerinde çok dikkatli yapılır; çünkü orijinal yüzey dokusunun kaybına neden olabilir.

4. Koruyucu Kaplama (Patinayı Geciktirmek İçin)

Temizlikten sonra tekrar oksitlenmeyi önlemek için heykel yüzeyine:

Mikrokristalin balmumu (örneğin "Renaissance Wax") veya şeffaf akrilik lak sürülerek koruma sağlanır. Bu katman hem parlaklık verir hem de nemle teması azaltır.

Not: Eğer heykel tarihi veya sanatsal değere sahipse, bu işlemlerin mutlaka bir konservatörrestoratör tarafından yapılması önerilir. Çünkü doğal patina bazen eserin değerinin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle patinayı tamamen temizlemek yerine stabilize etmek tercih edilir.”