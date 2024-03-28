Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, Daire Başkanı Murat Gülşen, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Levent Tuzcu, Çorum OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, mesleki eğitimin mevcut durumu, gelecekte uygulanması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapan Genel Müdür Karagöz, mesleki eğitimde eğitime nitelikli erişimin, tanıtım ve yönlendirmenin, farkındalık arttırma çalışmalarının ve nitelikli istihdamın önemli olduğunu belirtti. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisas okulu modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Karagöz, Çorum özelinde sanayicinin talepleri doğrultusunda bu modellerden bir veya bir kaçının uygulanabileceğini söyledi.

Vali Dağlı ise, Çorum’un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Mesleki eğitimde işbirliklerinin önemine değinen Vali Dağlı, sanayicilerle mesleki ve teknik eğitim liseleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacaklarını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK