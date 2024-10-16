Çorum Oto Tamirciler Odası ve Castrol Motor Yağları Bölge Distribütörü Bilgi Otomobil işbirliği ile yapılan etkinlikte Castrol ürünleri tanıtılarak çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Programda simülasyon aracı da yer alacak.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 12. Cadde’de başlayan etkinlikler saat 15.30’a kadar sürecek. Etkinliğe tüm Çorum esnafı ve sürücüler davet edildi.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Etkinlikte ustalarımızla buluşuyoruz. Eğlenceli aktivitelerde dolu dolu bir gün geçirmeyi amaçlıyoruz. Tüm oda üyelerimizi ve Çorum halkını etkinliğe bekliyoruz” dedi.