Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz ve Prof. Dr. Gülay Yılmazel ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Erenler tarafından geliştirilen ve kalp masajının kuvvet etkisini koruyarak uygulanmasını sağlayan kalp masajı aparatı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz, masaj sırasında elin topuğunun doğru konumlandırılmasına imkan sağlayan aparatı kalp masajı etkinliğini baştan sona kadar korumak üzere tasarladıklarını bildirdi.

Aparat üzerinde bulunan etkinlik şeridinin hastanın iman tahtasının altında bulunan çıkıntı üzerine yerleştirildiğini, bu sayede aparatın göğüs duvarına yapıştığını belirten Çalmaz, "Yapıştıktan sonra kenarındaki dik olan alanda uygulayıcının el pozisyonunu kavrayarak omuzdan bası yapmasını sağlamak, aynı zamanda bombeli kısmının da baskının uygulayıcının tüm eline yayılmadan sadece elin topuğunda kalmasını sağlamak amacıyla planlandı. Bu şekilde birinci dakikadan itibaren hastadan yanıt alana kadar aynı etkinliği sürdürmek amaçlanıyor" dedi.

Türkiye'de ölümlerin önemli bir kısmının kalp durması nedeniyle olduğunun altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel de, "Hızlı ve etkili şekilde başlatılan kalp masajının her bir dakikasının hayatta kalma oranını yüzde 10 ila 13 arttırdığı belirtilmektedir" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı