Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek Kar Festivali, 25 Ocak 2026 Pazar günü Çatak Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek. Festivalde, kış mevsimine yönelik çeşitli etkinlikler yer alacak. Program kapsamında yarışmalar, müzik etkinlikleri ve ikramlar vatandaşlarla buluşturulacak.

Kar Festivali’ne katılım için herhangi bir kayıt şartı aranmıyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar Çatak Tabiat Parkı’na kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayabilecekleri gibi aracı olmayan vatandaşlar için de 25 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Saat Kulesi önünden ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı