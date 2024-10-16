TRT Belgesel, Kargı ilçesinde çeltik üretiminin arka planını, emeği ve doğallığı gözler önüne seren özel bir kısa belgesel çekti.

Kargı pirincinin sofralara geliş aşaması izleyiciyle buluşurken, Kargı Belediyesi sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Bu yapımı izleyerek, ilçemizin en değerli ürünlerinden biri olan Kargı pirinci hakkında daha fazla bilgi edinebilir, üreticilerimizin öyküsüne tanık olabilirsiniz.

Gurur kaynağımız Kargı pirinciyle tanışmak için hemen izleyin!”