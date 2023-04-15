Yapılan uyarıda, “6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ veya ‘https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘İşletmelerim’ menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup sistem üzerinden İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklanarak on-line şekilde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir” denildi.

Ayrıca, “Sanayicilerimizin 5252TL‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için internet ortamındaki on-line girişlerin son gün olan 30 Nisan 2023 tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2023 tarihine kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 5252. lira idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)