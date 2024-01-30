Hasan Tuluk, daha sonra da Ali Dost’la birlikte Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala ile Arsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kayılı’yı ziyaret edip kitap armağanında bulundu.

Hasan Tuluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Yaşayan İnsan Hazineleri - Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” ödülünü almak suretiyle, 60 yılı aşkın sanat hayatının en mutlu anını yaşadığı gibi, tüm Çorum’u da onurlandırmıştı.

Emekli Metal İşleri Öğretmeni Hasan Tuluk, babasının bakırcı dükkanında, daha 6 yaşındayken çekiç sesleri arasında bir bakır kazanda uyuyup uyandığını, dolayısıyla daha o yaşta çekiçle tanıştığını anlatırken, eserlerini 6'sı yurt dışında olmak üzere 49 sergide beğeniye sunduğunu da ifade etti