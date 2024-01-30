Hasan Tuluk, daha sonra da Ali Dost’la birlikte Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala ile Arsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kayılı’yı ziyaret edip kitap armağanında bulundu.

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Hasan Tuluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Yaşayan İnsan Hazineleri - Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” ödülünü almak suretiyle, 60 yılı aşkın sanat hayatının en mutlu anını yaşadığı gibi, tüm Çorum’u da onurlandırmıştı.

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Emekli Metal İşleri Öğretmeni Hasan Tuluk, babasının bakırcı dükkanında, daha 6 yaşındayken çekiç sesleri arasında bir bakır kazanda uyuyup uyandığını, dolayısıyla daha o yaşta çekiçle tanıştığını anlatırken, eserlerini 6'sı yurt dışında olmak üzere 49 sergide beğeniye sunduğunu da ifade etti

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