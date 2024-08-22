ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-ressam Şahika Çağlar, “Ölmez Ağacın Gölgesinde” 6. Edremit Kitap Fuarı’nda atölye çalışmalarıyla “Sanat Her Yerde” sloganı altında resim sanatına katkı sunuyor.

Altınkum Fuar Alanı’nda açtığı “Ben Buradayım Sanat Atölyesi”nde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere resim çalışması yaptıran Şahika Çağlar, 24 Ağustos Cumartesi akşamına kadar bu anlamlı sanatsal etkinliğini sürdürecek.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın davetlisi olarak etkinliğe katılan Şahika Çağlar, Türkiye’nin her yanındaki sanatsal etkinliklere olduğu gibi, Edremit’teki bu kapsamlı etkinliğe katılmaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.