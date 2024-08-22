Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, bu yılki “61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri” her yıl olduğu gibi yine Umut Radyo sahipleri, iletişim uzmanı, sunucu Meltem Danışman Çınar ile eşi Uğur Çınar sundu.

Etkinliklerde, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önceki Dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan birer konuşma yaptılar.

Ünleri Çorum dışına taşan ve büyük çapta pek çok organizasyonun sunumu için ısrarla davet edilen Meltem-Uğur Çınar çifti, kendi alanında Çorum’un gururu oldu.