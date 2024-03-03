Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör ile 27 yıldan beri sekreterlik görevini yapan Nuriye Yıldırım’a, son “Sanat Dostları” toplantısında teşekkür plaketi verildi.

ÇEKVA’daki görevini kesintisiz olarak yürüten Nuriye Yıldırım’ın, ailevi nedenlerle Şanlıurfa’ya taşınacak olmasından ötürü bu göreve veda ettiği bildirildi.

Toplantıda, Muzaffer Gündoğar, Bahri Güven, Selahattin Aydemir, Can Yoksul ve İbrahim Gösterir tarafından, duygusal konuşmalarla Ahmet Güngör ve Nuriye Yıldırım’a plaketleri verildi.