Vatan Partisi’nin Çorum Belediye Başkan Adayı olan Mimar Mehmet Patlar, “Kentlerimiz, toprağımız, ırmaklarımız, yollarımız ve en başta insanlarımız isyan ediyor. ‘Artık yeter’ diyor.” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin büyük çözüme gittiğini, ülkemizin dış güçler tarafından PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri kullanılarak tehdit edildiğini, iktidarın ve muhalefetin, NATO’ya evet diyerek emperyalizme boyun eğdiklerini, devletin, milletin, belediyelerin borçlu olduğu ortamda tek çözümün ‘üretim devrimi’ olduğunu savundu. Patlar, Çorum’la ilgili projelerini ise şöyle sıraladı:

“Çorum için çözüm içeren projelerimiz üretim odaklıdır.Bizim yerel yönetim anlayışımızın temelinde kamusalcılık vardır. Belediyeciliği Çorumlu işçiler, çiftçiler ve sanayicilerimizle birlikte üreterek başaracağız. Paydaşlarımız; gençler, kadınlar ve yaşamın her alanından hemşehrilerimiz olacaktır.

Bugün iktidar ve muhalefet zaaf içerisindedir. Anayasa mahkemesi PKK’nın uzantısı partiyi kapatmayarak bütçeden milyarlarca lira destek sağlıyor. Ak parti hükümeti çözümsüzdür ve çıkmazdadır. Başta CHP olmak üzere ABD güdümlü muhalefet ülke düşmanları ile birlikte hareket etmektedirler. Atlantik güdümlü bu sistem içinde çözüm bitmiştir. Satacakları bir hayal bile kalmamıştır. Hepsi bunalımdadır. Hepsi parçalanmakta ve dağılmaktadır.

Son günlerde camide, kilisede cinayetler işlenirken diğer taraftan ‘Şeriat Geliyor’ diyenler ve ‘Şeriat Gelecek’ diyenler başıbozuk şekilde yurt gündemini meşgul etmektedir. Bu manzara sıradan bir yerel seçim düzleminde olmadığımızı göstermektedir. Çare halkçı belediyecilik anlayışının temelini oluşturan ‘Üretim Devrimi’dir.

Bizler Çorum Belediyesini, halka bağlı, liyakatli, çalışkan, dürüst, erdemli çalışanlarımızla yöneteceğiz. Gösteriş, ihtişam ve lükse son vereceğiz. Bizim yönetimimizde torpil işlemez, kartvizit geçmez, rüşvet sökmez.

İmar rantına son vereceğiz. Kent topraklarımız ucuz arsa üretimi yoluyla halka sunulacaktır.

Tarihin merkezi Hititlerin başkenti ilimizde ‘tarih turizmi’ belediyeciliğimizle canlanacaktır. Kaplıca ve ılıcalarımızla ‘sağlık turizmi’ bizimle hayat bulacaktır. Zengin orman ve yaylalarımızla ‘doğa turizmi’ yine bizim belediyeciliğimizle örnek olacaktır. Dağcılık ve Kayak başta olmak üzere tüm spor dallarına destek olacağız.

Gençlik ve kadın merkezlerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız kent yönetimine dahil olacaklardır.

Çarpık yapılaşmaya son verilecektir. Sağlıklı sağlam konutlar üreteceğiz. İmar planlarını gözden geçireceğiz. Sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz. Uydu kentler kuracağız. Komşuluk ilişkilerini tekrar canlandıracağız. Kiracılar korunacaktır. Üç yıl boyunca tüm kira bedelleri dondurulacaktır. Konut sorunu beş yıl içinde kesin çözüme ulaşacaktır.

Trafikte araca değil insana öncelik verilecektir. Toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacaktır. Trafik ve otopark sorunu kökten çözülecektir. Katlı otopark projelerimiz en kısa sürede hayata geçirilecektir. Bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Çorumda yaşlı ve engelli dostu bir belediyecilik örneği sunulacaktır.

Dilimize sahip çıkılacak, tüm tabelalarda Türkçe kullanımı özendirilecektir.

Güzel Sanatların ( Resim, heykel, müzik… ) kent yaşamına egemen olduğu çağdaş bir şehri hayata geçireceğiz.

Hayvan dostu bir belediye yönetimi ile tüm can dostlarımıza sahip çıkılacaktır.

Çorum’da sığınmacı sorununu kökten çözeceğiz. Yabancı düşmanlığına izin verilmeyecektir.

Tüm projelerimiz için gerekli olan ekonomik kaynaklarımız mevcuttur. Gerekli kaynakları nasıl bulacağını programında gösteren tek parti Vatan Partisi’dir.”