Çorum’un TR83 bölgesinde Samsun ile aynı seviyede değerlendirilmesi gerektiğini savunan Çorum İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Çorum’un bölgemizde ekonomik kalkınmada birinci sırada yer aldığını, Türkiye Ekonomisine katkı sağlayan 17.büyük kent olduğunu vurguladı.

Kısa adı TÜRKONFED olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na bağlı, bölgesel kalkınma ve iş birliği odaklı çalışmalar yapan, Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED), 1.5 yıl Samsun’dan, 1.5 yıl da Çorum’dan yönetilecek.

ORKASİFED’in ilk 1.5 yıl başkanlığını Samsun’dan Mehmet Akif Koçak, ikinci 1.5 yıl ise Çorum’dan Semrin Kaleli yürütecek.

ORKASİFED’in Samsun North Pointh Otel’de düzenlenen genel kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu’nda, Çorum’u İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, İŞKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Gül Çömüz ve Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli temsil edecek.

Tüzük değişikliği maddelerinin de oylandığı genel kurulda, yapılan yeni düzenleme ile Orkasifed temsiliyeti dönemsel olarak Çorum ve Samsun arasında dönüşümlü bir zemine oturtuldu.

2023-2027 yıllarını kapsayan yeni dönemde ilk 1,5 yıllık temsiliyet Samsun’da, ikinci 1,5 yıllık temsiliyet Çorum’da sağlanacak. İlk dönem başkanlığı önceki SAMSİAD Başkanı Mehmet Akif Koçak, ikinci dönem başkanlığı ise Çorum İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli yürütecek.

Bölgesel kalkınma için önemli bir yere sahip ORKASİFED’in yeni oluşturulan yönetim kurulu, kentler arasında iş birliği kültürünü geliştirerek, bölgesel kalkınmaya hizmet etmeyi amaçlıyor.